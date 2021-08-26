Москва, 27 августа, 2021, 02:46 — ИА Регнум. Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку на севере Москвы, сообщает пресс-служба московского департамента транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что инцидент произошел на Дубнинской улице в районе дома № 38. По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие, однако их число не называется. На месте происшествия работают экстренные службы. При этом движение автотранспорта по дороге возле места аварии не затруднено.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа автомобиль Nissan наехал на ребенка на самокате, который пересекал проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчика госпитализировали с подозрениями на сотрясение мозга и ушиб живота.