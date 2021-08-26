Абуджа, 27 августа, 2021, 02:39 — ИА Регнум. Школьников из интерната в Нигерии, похищенных исламистами в мае, освободили, сообщает Agence France-Presse.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

«Ученики находятся на свободе», — рассказал директор учебного заведения.

При этом руководство интерната не смогло назвать число учеников, освобожденных силовиками. Директор лишь подчеркнул, что ни один из школьников больше не находится в плену. Отмечается, что шестеро детей погибли в плену.

Напомним, 30 мая вооруженные боевики напали на интернет в городе Тегина на западе Нигерии. По некоторым данным, исламисты похитили не менее 150 детей. В начале июня боевики освободили несколько учеников, которые не смогли совершать длительные переходы.