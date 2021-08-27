Южно-Сахалинск, 27 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В ночь с 25 на 26 августа неизвестные изрезали на мелкие кусочки информационный баннер на здании, в котором находится приёмная депутат Госдумы РФ Алексея Корниенко. По факту вандализма в полицию было написано заявление, но сам депутат уверен, что виновных не найдут, а на Сахалин перед выборами вернулись грязные технологии лихих 90-х.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«Избирательная кампания по выборам депутатов Государственной думы на Сахалине с каждым днем набирает скандальный характер. Еженедельно в социальных сетях распространяются различного рода фейковые материалы. Всё это проплачивается и распространяется как реклама. На это тратятся огромные колоссальные деньги. Всё это делается корявыми политтехнологами вызванными из Москвы — они допускают достаточно много местных неточностей и ляпов, из этого становится понятно, что всем этим занимаются не сахалинцы и даже не дальневосточники», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Корниенко.

Приёмная депутата находится напротив здания местной администрации и рядом с музыкальной школой, на которых установлено видеонаблюдение. Но Корниенко считает, что виновных лиц не найдут и не накажут.

«К большому сожалению правоохранительные органы не очень хотят разбираться в таких делах. Этими грязными технологиями занимаются люди из 90-х, которые хотят чтобы грязь и развал творящиеся в регионе оставались и дальше. Кампания еще не закончилась, посмотрим на что они пойдут дальше», — сказал депутат.

Представители «Единой России» не остались в стороне от скандала и в соцсетях заявили, что не имеют отношения к порче баннера на здании депутата Госдумы.

«Тымовское местное отделение партии «Единая Россия» солидарно в осуждении этого акта вандализма и ответственно заявляет, что никаким образом не причастно к этому вопиющ ему случаю», — прокомментировали случившееся единороссы.

Как сообщало ИА REGNUM, на предстоящих выборах в сентябре значительно снизилось число отказов в регистрации — это касается выборов депутатов не только в Государственную думу РФ, но и выборов в законодательные органы власти в 39 регионах. Об этом заявили эксперты в рамках обсуждения доклада Фонда исследования проблем демократии по итогам этапа выдвижения на выборах в 2021 году.