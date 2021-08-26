Красноярск, 27 августа, 2021, 02:26 — ИА Регнум. В пятницу, 27 августа, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +24… +26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск

В 06:10 на Театральной площади было +12 °C.

Ночью с 27 на 28 августа ожидается до +9… +12 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 4−9 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В субботу, 28 августа, в Красноярске до +23… +26 °C днём и +10… +13 °C ночью, небольшая облачность, ночью временами небольшой дождь.

В воскресенье, 29 августа, в Красноярске ожидается до +23… +25 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до +10…+12 °C, небольшой кратковременный дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 27 августа на юге Таймырского муниципального района (МР), в Туруханском районе местами ожидаются порывы западного ветра до 17−22 м/с, сильные дожди. В Эвенкийском МР сильные дожди.

В центральных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

Напомним, что в Красноярске до 19:00 27 августа ожидается сохранение метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в воздухе — объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности, режим «чёрного неба».

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