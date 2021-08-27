Москва, 27 августа 2021, 02:20 — REGNUM Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская может получить назначение на должность посла России в Кабо-Верде после истечения срока своего депутатского мандата. Об этом 27 августа сообщает РБК со ссылкой на осведомлённые источники.
По словам одного из них, вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом будет рассмотрен на комитете в нижней палате парламента в ближайшее время.
Послов назначает президент России по согласованию с обеими палатами парламента. До этого возможные кандидатуры рассматриваются профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации РФ. Кроме того, одобрение до назначения посла принято запрашивать у принимающей стороны.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Наталья Поклонская не стала участвовать в выборах в Госдуму VIII созыва, сняв свою кандидатуру ещё весной, на этапе проведения праймериз. Позже она сообщала о желании продолжить работу в Крыму.
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