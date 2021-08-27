Москва, , 02:20 — REGNUM Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская может получить назначение на должность посла России в Кабо-Верде после истечения срока своего депутатского мандата. Об этом 27 августа сообщает РБК со ссылкой на осведомлённые источники.

Наталья Поклонская Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам одного из них, вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом будет рассмотрен на комитете в нижней палате парламента в ближайшее время.

Послов назначает президент России по согласованию с обеими палатами парламента. До этого возможные кандидатуры рассматриваются профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации РФ. Кроме того, одобрение до назначения посла принято запрашивать у принимающей стороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Наталья Поклонская не стала участвовать в выборах в Госдуму VIII созыва, сняв свою кандидатуру ещё весной, на этапе проведения праймериз. Позже она сообщала о желании продолжить работу в Крыму.

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