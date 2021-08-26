Киев, 27 августа, 2021, 01:43 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский считает своими главными достижениями повышение узнаваемости страны за рубежом, развитие инфраструктуры и создание мощной армии. Об этом 26 августа он заявил в эфире телеканала «1+1».

President.gov.ua Владимир Зеленский

В первом случае, по его словам, речь идёт о субъектности государства.

«Мы точно субъективизируемся. Я делаю все, чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением», — сказал президент Украины.

Что касается развития инфраструктуры, то, по мнению Зеленского, «Украина может быть европейской витриной, потому что тут и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди».

Говоря об армии, украинский лидер отметил, что сегодня она «является одной из самых мощных в Европе».

Свою речь он завершил словами о том, что «ещё не закончил» свою деятельность на посту главы государства.

Государственность и субъектность Украина окончательно потеряла в 2014 году вместе с антиконституционном переворотом, осуществлённым националистическими силами при поддержке стран Запада. В 2021 году Зеленский фактически повторяет по шаблону «армия, мова, вира» те «свои достижения», о которых ранее говорил экс-президент Украины Пётр Порошенко.