Рим, 27 августа, 2021, 01:32 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации в нескольких областях Италии ввели из-за лесных пожаров власти страны, 26 августа сообщали в пресс-службе итальянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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Речь идет об областях Калабрия, Молизе, Сардиния и Сицилия. Указанные территории борются с пожарами с конца июля. Введенный режим также затронет области Комо, Сондрио и Варезе из-за «метеорологических явлений, наблюдающихся с 3 июля по 8 августа». Он будет действовать полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Еврокомиссия объявила, что природные пожары в Италии затронули 158 тысяч гектаров леса.