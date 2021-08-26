Нью-Йорк, США, 27 августа, 2021, 01:25 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 26 августа снижением на фоне данных о ВВП США и ожидания запланированного на 27 августа выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

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Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 192,38 пункта (0,54%), до уровня 35 213,12 пункта. S&P 500 подешевел на 26,28 пункта (0,58%), опустившись до уровня 4469,91 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 96,05 пункта (0,64%), опустившись до уровня 14 945,81 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,22, до уровня $67,81 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 25 августа умеренным ростом. В лидерах роста S&P 500.

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