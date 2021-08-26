Абуджа, 27 августа, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Группа полицейских Нигерии попала в засаду бандитов в штате Осун на юго-западе страны, сообщает пресс-служба нигерийской полиции.

Полиция Нигерии

Сообщается, что вооруженные боевики напали на полицейский автомобиль на дороге в город Илеша. По предварительной версии, бандиты пытались освободить сообщников, которых силовики конвоировали в тюрьму. В результате перестрелки трое бандитов погибли, еще один получил ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа вооруженные боевики напали на деревню в штате Плато в центральной части Нигерии. В результате нападения погибли 35 мирных жителей.