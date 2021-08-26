Исламабад, 27 августа, 2021, 00:37 — ИА Регнум. Трое сотрудников служб безопасности Пакистана погибли при взрыве мины в провинции Белуджистан на юго-западе страны, сообщает пресс-служба пакистанского правительства.

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Сообщается, что на одной из дорог в провинции автомобиль с силовиками во время патрулирования местности подорвался на мине. В результате взрыва погибли три человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести. В районе теракта начата спецоперация по преследованию террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в ходе спецоперации силовики Пакистана ликвидировали семерых террористов в провинции Белуджистан. Также у боевиков изъяли крупный схрон вооружений и боеприпасов.