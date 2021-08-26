Мехико, 27 августа, 2021, 00:34 — ИА Регнум. Решение уйти в отставку приняла министр внутренних дел Мексики Ольга Санчес Кордеро, 26 августа сообщил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор на своей странице в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Глава государства выразил ей благодарность. Обрадор отметил, что новым руководителем ведомства станет губернатор восточного штата Табаско Адан Эрнандес, которого мексиканский лидер назвал своим «другом, земляком и товарищем».

Кордеро станет членом палаты сенаторов Конгресса Мексики. До 2015 года она являлась судьей Верховного суда страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в Мексике в отставку подал мексиканский министр транспорта Хавьер Хименес Эсприу.

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