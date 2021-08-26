Ростов-на-Дону, 27 августа, 2021, 00:09 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 27 августа.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

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Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в ночь на 27 августа. До конца суток в ряде территорий Ростовской области пройдут сильные дожди и ливни. Осадки будут сопровождаться грозой и градом. Ветер усилится до 20−23 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей Ростовской области быть максимально внимательными и осторожными в условиях непогоды.