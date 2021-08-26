Санкт-Петербург, 26 августа, 2021, 23:52 — ИА Регнум. 26 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021/22. «Зенит» в группе H сыграет с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

Примечательно, что «Зенит» впервые в своей истории сыграет с лондонским «Челси». С «Ювентусом» «сине-бело-голубые» встречались на групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2008/09.

Действующим победителем самого престижного европейского клубного турнира является «Челси», обыгравший в финале «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы со счетом 1:0. Единственный мяч забил оттянутый форвард сборной Германии Кай Хаверц после передачи Мейсона Маунта.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит», набрав четырнадцать очков, занимает первую позицию в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги.