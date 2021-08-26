Астана, 26 августа, 2021, 23:47 — ИА Регнум. На горящем складе боеприпасов, расположенном в южной части Казахстана, прекратились взрывы, но пожар продолжается, сообщает 26 августа пресс-служба минобороны Казахстана.

(сс) thomasstaub Взрыв

«В воинской части на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области взрывы прекратились, но пожар продолжается», — указано в сообщении военного ведомства.

Военные уточнили, что взрывались инженерные боеприпасы, которые хранились в наземных сооружениях.

«Подземных хранилищ на складах не имеется. Содержание и хранение в данной воинской части других видов боеприпасов (артиллерийских, реактивных, ракетных, стрелковых) не осуществляется. Инженерные боеприпасы не оснащены снарядами, при возгорании и взрыве не производят разлета осколков и крупных фрагментов. При этом ряд взрывчатых веществ могут гореть и взрываться, производя ударную волну», — сообщает минобороны Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в Казахстане на складе инженерно-саперной бригады в Жамбылской области произошло возгорание, а затем взрывы.

В местные больницы доставлено 66 пострадавших.