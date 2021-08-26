Силуанов заявил о возвращении роста экономики в РФ к допандемийному уровню
Москва, 26 августа, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Рост российской экономики восстановились до показателей, наблюдавшихся до начала пандемии коронавируса. Об этом заявил 26 августа министр финансов России Антон Силуанов.
«В российской экономике успешно проводится контрциклическая политика. В первом полугодии рост экономики достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его», — сказал он на встрече министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС в преддверии запланированного на 9 сентября саммита лидеров стран БРИКС.
Силуанов добавил, что правительство России «стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, выходя на бюджетное правило при формировании бюджетной политики».
Как сообщили в пресс-службе Минфина России, в ходе встречи стороны выразили озабоченность расхождением траекторий восстановления экономик развитых и развивающихся стран, а также существенными рисками продолжительного применения антикризисных мер, которые «могут привести к перегреву экономики и сопровождаться накоплением дисбалансов».
«В связи с этим необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета и так далее», — отметил российский министр.
Отмечено, что ряд стран БРИКС уже начал сворачивание мер монетарной поддержки и приступил к нормализации бюджетной политики.