Москва, 26 августа, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Рост российской экономики восстановились до показателей, наблюдавшихся до начала пандемии коронавируса. Об этом заявил 26 августа министр финансов России Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«В российской экономике успешно проводится контрциклическая политика. В первом полугодии рост экономики достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его», — сказал он на встрече министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС в преддверии запланированного на 9 сентября саммита лидеров стран БРИКС.

Силуанов добавил, что правительство России «стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, выходя на бюджетное правило при формировании бюджетной политики».

Как сообщили в пресс-службе Минфина России, в ходе встречи стороны выразили озабоченность расхождением траекторий восстановления экономик развитых и развивающихся стран, а также существенными рисками продолжительного применения антикризисных мер, которые «могут привести к перегреву экономики и сопровождаться накоплением дисбалансов».

«В связи с этим необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета и так далее», — отметил российский министр.

Отмечено, что ряд стран БРИКС уже начал сворачивание мер монетарной поддержки и приступил к нормализации бюджетной политики.