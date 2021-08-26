Москва, 26 августа, 2021, 23:38 — ИА Регнум. 26 августа португальский главный тренер московского «Спартака» Руи Витория ответил на вопрос о возможной отставке после поражение от «Сочи» в матче 6-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 (1:2): «Отставка? Я боец по натуре, просто так не сдамся. Такие моменты бывают в жизни и футболе. Вы тоже переживали такие ситуации. Да, непростой момент, но я не провернусь спиной к этой ситуации», — цитирует португальского специалиста издание «Чемпионат».

Дмитрий Голубович Роман Зобнин

Ранее сообщалось, что Руи Витория может быть отправлен в отставку в случае неудачного исхода матча с «Сочи».

После шести сыгранных матчей «Спартак», набрав лишь семь очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

Шестой тур завершился для «Спартака» поражением от «Сочи» со счетом 1:2. Единственный мяч «красно-белых» на 60-й минуте встречи забил опорный полузащитник сборной России Роман Зобнин.