Минск, , 23:34 — REGNUM Очередной скандальный инцидент с возвратом из Евросоюза нелегальных мигрантов произошёл 25 августа на латвийско-белорусской границе. Об этом сообщил 26 августа Госпогранкомитет Белоруссии.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

В инциденте участвовали белорусские пограничники заставы «Бигосово» Полоцкого погранотряда. Выдворенные из Латвии обратно в Белоруссию нелегальные мигранты рассказали, что «их ночью привезли на линию границы и с применением силы отправили в направлении белорусской территории».

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«В частности, сотрудниками латвийской Госпогранохраны с применением физической силы на линию госграницы был доставлен 21 гражданин Афганистана, из них 11 детей. Мигранты пояснили, что прибыли в Латвию 23 августа в поисках лучших условий жизни с целью дальнейшего следования в Германию. После задержания латвийскими пограничниками они содержались в плохих условиях, лекарствами и горячим питанием не обеспечивались, даже просьба обеспечить молоком маленьких детей осталась без внимания. Впоследствии, несмотря на заявления о предоставлении статуса беженца, через два дня обманным путем всю группу доставили на границу с Республикой Беларусь в разные места, заявив, что Латвия беженцев не принимает и их ждут автомобили, которые отвезут в Германию», — сказано в официальном сообщении.

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«Продолжает оставаться напряженной миграционная обстановка на белорусско-латвийской границе», — констатировали в ведомстве, не справляющемся с пресечением нелегальной миграции через границу Союзного государства.