Ганновер, Германия, 26 августа, 2021, 23:29 — ИА Регнум. 26 августа камерунский воспитанник московского «Локомотива» Гаэль Ондуа подписал двухлетнее соглашение с немецким «Ганновером-96». Последние два года центральный полузащитник выступал за швейцарский «Серветт».

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За последние полтора года стоимость камерунского футболиста выросла более, чем в три раза. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Ондуа в 2,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Гаэль Ондуа принял участие в 24-х матчах швейцарской Суперлиги, в которых отметился лишь одним забитыми мячом в ворота «Базеля».

Ондуа покинул «Локомотив» 18 апреля 2014 года, перейдя в московский ЦСКА на правах свободного агента.