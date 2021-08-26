Лондон, 26 августа, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Британская группа Gorillaz, проект вокалиста Blur Дэймона Албарна, представили новый мини-альбом под названием «Meanwhile». Релиз включил в себя три песни, каждая была записана с разными исполнителями в духе прошлогоднего альбома «Song Machine Season One: Strange Timez». EP доступен для прослушивания на всех стриминговых площадках.

Музыка

Gorillaz рассказали, что посвятили новый релиз карнавалу в Ноттинг-Хилле, который должен был состояться в конце августа, но был отменен в связи с пандемией коронавируса. На этом карнавале группа впервые представила свои песни вживую, выступив на нем в 2000 году. Среди гостей в «Meanwhile» приняли участие Jelani Blackman и Barrington Levy на заглавном треке, рэпер AJ Tracey, ранее объявивший об отмене своего концертного тура, наделил своим голосом песню «Jimmy Jimmy», а Alicaì Harley появилась в «Déjà Vu».

Напомним, что последний полноформатный альбом группы был выпущен в ноябре 2020 года и являлся в своем роде сборником нескольких EP, которые группа записала в течение года. В проекте «Song Machine Season One: Strange Timez» приняли участие множество артистов. Среди главных имен можно выделить Beck, Schollboy Q, St. Vincent, slowthai и Элтон Джон.