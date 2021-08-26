Екатеринбург, 26 августа, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Поставленный прямо на территории уральского мемориала репрессированным «иммерсивный спектакль» оскорбителен для жертв политических репрессий, заявил педагог, «Учитель года — 2011» Алексей Гончаров журналистам.

M-i-e.ru «Иммерсивный спектакль» рядом с мемориалом репрессированным. Кровь — для антуража?

По мнению эксперта, организованная Музеем истории Екатеринбурга постановка является «недопустимым перфомансом». В рамках спектакля часть зрителей становятся «жертвами репрессий», другая часть — следователями. Проводятся «расстрелы», а отдельные участники попадают в яму, «где зарывали трупы».

«Вместо того, чтобы исследовать эту сложную проблему (репрессии 30-х годов — прим. ИА REGNUM), которая до сих пор раскалывает наше общество, осторожно, научно и с опорой на доказательства, мы получаем некий перфоманс, ориентированный на удар по чувствам, по нервам», — сказал Гончаров в эфире «УралLIVE».

Педагог уверен: такие перфомансы оскорбительны для самих жертв сталинских репрессий, тем более, что они проводятся на территории памятного объекта. Ранее журналисты назвали данную акцию «спектаклем на крови».

Собеседник Гончарова, корреспондент ИА REGNUMДмитрий Красноухов выразил мнение, что такие постановки лишь «расковыривают старые раны», а не способствуют восстановлению исторической справедливости. Тему репрессий необходимо тщательно изучать, ведь часть пострадавших действительно понесли наказание незаслуженно, но нужно проявлять чуткость и сдержанность в описании этой темы, сказал журналист.