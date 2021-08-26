Чикаго, США, 26 августа, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст снова оказался на первых строчках западных СМИ, представив публике свой музыкальный плеер, получивший название «Donda Stem» в честь грядущего студийного альбома артиста «Donda». О гаджете сообщил портал TechCrunch.

Pieter-Jannick Dijkstra Канье Уэст

Покупатели плеера смогут послушать новый альбом Канье и вручную настроить любую из композиций релиза. «Donda Stem» обойдется слушателям в 200 американских долларов и также может проигрывать любую музыку, помимо альбома «Donda». Портативное устройство располагает портом USB-C, 8 ГБ памяти, разъемом для наушников и Bluetooth. Портал также сообщает, что главной чертой плеера является кастомизация прослушиваемых композиций. Пользователь может контролировать отдельные составляющие песни, начиная от инструментов и вокала и заканчивая добавлением эффектов и использованием семплов.

https://www.instagram.com/p/CTAUIPIiBcr/

Ранее стало известно, что рэпер проведет третью презентацию альбома «Donda», которая состоится в Чикаго 27 августа, после чего выпустит его на стриминговые площадки. Изначально ожидалось, что «Donda» будет выпущен в конце июля, но после первой презентации представители рэпера перенесли дату выпуска на 6 августа. Альбом до сих пор официально не выпущен.