27 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова генерального директора ООО «Оператор ГТС Украины» о том, что структура пытается добиться от США и Германии продления соглашения на транзит российского газа.

Елизавета Коробова, , 10:10 — REGNUM Заявление генерального директора ООО «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что Киеву нужен транзит российского газа еще хотя бы до 2034 года, когда истечет срок действия соглашения с «Газпромом», поэтому структура ведёт переговоры с правительствами США и Германии, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё отношение 26 августа в социальной сети Facebook.

Природный газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ножки пусть падают, а в России ещё подумают. Страна-агрессор, а транзит и газ им дай. Вы же патриоты своей страны! Или это пустое бла-бла-бла?» — задаётся вопросом Владимир Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские власти упустили свой шанс договориться с Российской Федерацией. Теперь же они имеют дело с последствиями своих недальновидных решений.

«И грустно, и смешно, и неадекватно называть агрессором Российскую Федерацию и просить продлить её газ. Мозги включать надо вовремя, товарищи украинцы», — обращается Елена С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина не у тех просит продления соглашения о транзите российского газа.

«Просить продлить транзит российского газа у Германии и США — это что-то новое! На такое только так называемые власти Украины способны», — считает Анатолий Т.

Газовый транзит Bnews.kz

Часть людей считает, что украинские власти такими заявлениями пытаются запудрить мозги своему населению.

«Если украинские власти своё население кормят сказками о транспортировке через ЭТУ ГТС водорода, а население в это верит, то они могут рассказывать им что угодно. Могут уверять людей, что газ в трубе бесконечный. А как проверить? Газа же не видно!» — пишет Ludmila C.

Ряд пользователей указывает на то, что Украине в первую очередь необходимо выполнить условия Минских соглашений. Только тогда можно начать вести разговор о продлении транзита газа.

«Я бы на месте российских властей не стала продлевать договор. Пусть украинцы меняют свою политику. Мы им газ, а они стреляют в жителей Донбасса, хамят нашему президенту. Мы выглядим идиотами в их глазах, если идём на поводу. Пусть за газ отдадут свободу Донбассу!» — указывает Инна В.

Нашлись те, кто убеждены, что России не стоит идти на поводу у украинских властей. Необходимо сохранять своё лицо в подобных ситуациях, пишут граждане.

«Давно пора их послать куда подальше, но наши бизнесмены тогда у себя в закромах не досчитаются. Всё копят, а для кого? Уж явно не для народа России! Вот и продают по дешёвке всем подряд», — считает Нина Ю.

Строительство газопровода Северный поток — 2 © Nord Stream 2 Aксель Шмидт

«Вот как только вступит в строй «Северный поток — 2», Украине не просто надо будет просить, чтобы транзит сохранили, а очень сильно просить. Ну, им не привыкать, всё у всех просят — это национальная и государственная политика очень гордого, но почему-то очень бедного государства. А ведь не так давно всё было иначе», — напоминает Александр Л.

Напомним, 26 августа генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил в эфире телеканала «Украина 24», что Киеву нужен транзит российского газа еще хотя бы до 2034 года, когда истечет срок действия соглашения с «Газпромом», поэтому структура ведёт переговоры с правительствами США и Германии.