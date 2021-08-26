Скопье, 26 августа, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Министр образования и науки Северной Македонии Мила Царовска 26 августа сообщила, что 69% работников школ уже привиты от коронавируса.

Алексей Иванов ИА REGNUM В Приморье за школьные парты сели свыше 190 тыс. учащихся

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, работники сферы образования оказались вовлечены в процесс вакцинации в два раза активнее, чем рядовые граждане, в некоторых муниципалитетах вакцинировано от коронавируса свыше 90% работников школ.

Целью активной вакцинации преподавателей является обеспечение очных занятий в новом учебном году. В министерстве образования Северной Македонии подготовили три сценария ведения учебного процесса в зависимости от эпидемиологической ситуации.