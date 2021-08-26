Сеул, 26 августа, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Южнокорейская певица Lee Hi объявила о переносе релиза своего предстоящего сингла «Savior», об этом ее лейбл AOMG написал в своем инстаграме.

Цитата: х/ф «Вечеринка 2017», реж. Салли Поттер, Великобритания, 2017 Музыка кино

Лейбл сообщил, что выпуск предстоящего сингла Lee Hi с ее предстоящего альбома «4 ONLY» был отложен из-за «проблем с производством записей». Вместо этого «Savior» выйдет 9 сентября вместо первоначальной даты 27 августа. Однако агентство не уточнило, с какими проблемами столкнулось во время производства предстоящего сингла.

https://www.instagram.com/p/CTBSMDgF4s1/

Тем не менее, Lee Hi все равно выпустит свой другой предстоящий сингл «ONLY» 27 августа, как и планировалось изначально. Она также опубликовала тизер для музыкального клипа на песню, в котором будут сниматься актеры Ли Чжэ Хун и Вон Чжин в роли влюбленных, запутавшихся в трагическом романе.