Лондон, 26 августа, 2021, 22:53 — ИА Регнум. 26 августа итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил, что сумма перехода 22-летнего центрального защитника «Севильи» и сборной Франции Жюля Кунде в лондонский «Челси» составит 55 миллионов евро. При этом трансферная стоимость Кунде, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

Adrien33000 Жюль Кунде

Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал с Кунде условия пятилетнего контракта, рассчитанного до конца сезона 2025/26.

В прошедшем сезоне Жюль Кунде принял участие в 48-ми матчах за «Севилью» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

12 августа «Челси» объявил о переходе 28-летнего таранного форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку из миланского «Интера» за 115 миллионов евро.