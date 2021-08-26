Париж, 26 августа, 2021, 22:22 — ИА Регнум. 26 августа мадридский «Реал» сделал «Пари Сен-Жермен» повторное предложение в размере 170 миллионов евро за трансфер 22-летнего нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщило издание GFFN. Ранее руководство парижского клуба отклонило предложение «сливочных» в размере 160 миллионов евро.

Кирилл Венедиктов Килиан Мбаппе

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в трех первых турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Текущее соглашение Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до середины 2022 года. Ранее сообщалось, что французский нападающий отказал парижскому клубу в продлении контракта.