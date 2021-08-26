Тирана, , 22:41 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама, одержавший уже третью победу на парламентских выборах 25 апреля, на последнем заседании второго своего правительства 25 августа сообщил о том, что состав нового правительственного кабинета под его руководством станет известен на следующей неделе.

Эди Рама U.S. Department of State

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, часть министров из нынешнего правительства Рамы сохранят свои места.

Подводя итоги работы своего второго правительства, Рама отметил, что страна выполнила все условия для начала переговоров о вступлении в Евросоюз и вступления в новый этап развития региональной политики. Политик назвал своей целью победу над тенденцией к оттоку населения из страны к 2030 году и выразил надежду на углубление сотрудничества с Косово, несмотря на сложности из-за неприятия Приштиной проекта Open Balkan.

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