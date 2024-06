Лондон, 26 августа, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Было анонсировано новое специальное издание заключительного студийного альбома The Beatles «Let It Be». Об этом сообщает портал NME.

The Beatles

Первоначально выпущенный в мае 1970 года, классический рок-альбом включает в себя такие песни, как «Get Back», «The Long and Winding Road' и «For You Blue». Особое издание именитого альбома выйдет 15 октября и будет выпущено на нескольких форматах. Физическое и цифровое супер-делюкс издание «Let It Be» включат 27 ранее не издававшихся сессионных записей, четырехтрековый одноименный мини-альбом и никогда ранее не выпускавшийся 14-трековый стереомикс «Get Back», который был составлен звукорежиссером Глином Джонсом в мае 1969 года.

Напомним, что в начале этого месяца седьмому студийному альбому The Beatles «Revolver» исполнилось 55 лет, сыгравший ключевую роль в развитии зарождавшегося поджанра рока психоделик-рока. Звучание «Revolver» отразилось на музыке таких исполнителей, как Pink Floyd, Джими Хендрикс и The Doors.