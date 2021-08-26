Рим, 26 августа, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Кандидаты от правоцентристских партий одержат победу на выборах мэров Рима и Турина, таковы итоги опроса Opinio, опубликованные в четверг, 26 августа.

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В свою очередь, коалиция леволибералов и популистов может рассчитывать на победы в Неаполе и Болонье. В деловой столице Италии — Милане рейтинги двух основных кандидатов почти равны.

Местные выборы в Италии пройдут 3−4 октября. Мэров итальянских городов выбирают в один тур.