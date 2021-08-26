Рим, 26 августа, 2021, 22:00 — ИА Регнум. В числе основных тем на переговорах главы МИД России Сергея Лаврова с итальянскими министрами 27 августа будут ситуации в Афганистане, Ливии и Сирии, передает Agenzia Italia в четверг, 26 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

Лавров в Риме проведет встречи с премьер-министром Италии Марио Драги и главой МИД Луиджи Ди Майо.

Кроме того, стороны намерены затронуть вопросы двусторонних отношений и отношений между Россией, ЕС и НАТО.