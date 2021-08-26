Москва, 26 августа, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Российская исполнительница в жанре электронной музыки Kedr Livanskiy снова обрадовала своих слушателей, выпустив второй сингл со своего грядущего альбома «Liminal Soul», информирует американский портал Pitchfork.

Музыка

Сингл «Boy» был выпущен вместе с черно-белым музыкальным клипом. Режиссер экранизации Кристина Подобед рассказал о композиции следующее: «Услышав песню, мы поняли, что это классическая история отношений, которую часто можно встретить в литературе и кино. Мы решили как можно больше изобразить романтики и не модернизировать этот восхитительный сюжет».

«Liminal Soul» — последует за альбомом Kedr Livankiy 2019 года «Your Need». Новый альбом выйдет 1 октября.