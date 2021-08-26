Турин, Италия, 26 августа, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Руководство туринского «Ювентуса» не планирует бесплатно отпускать 36-летнего нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. «Старая синьора» хочет выручить за футболиста около 30 миллионов евро. Об этом 26 августа сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Ранее сообщалось, что агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш прилетел в Турин на переговоры с руководство «Ювентуса». Темой обсуждения станет возможный переход Роналду в «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Роналду провел на поле лишь 30 минут, выйдя на замену в матче первого тура итальянской Серии А с «Удинезе». Главный тренер «старой синьоры» Максимилиано Аллегри считает, что репутация и менталитет португальского футболиста вредит коллективу.