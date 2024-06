Лондон, 26 августа, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Британский инди-рок-исполнитель Арчи Маршалл, наиболее известный под псевдонимом King Krule, готовит новый концертный альбом. Он получил название «You Heat Me Up, You Cool Me Down» и был записан в течение нескольких шоу, которые Арчи Маршалл и компания сняли до того, как в начале 2020 года разразилась пандемия коронавируса. На своем YouTube-канале артист выложил видеозапись исполнения песни «Stoned Again» на одном из концертов King Krule.

(сс) StockSnap Музыка

После выхода «Man Alive!» в феврале прошлого года King Krule в своем концертном составе выступил с полуторачасовым материалом на французском телевидение в апреле прошлого года. Ранее Маршалл выпустил ремикс на песню Eyedress «Jealous» и присоединился к группе своего брата Джека Horsey для «Seahorse».