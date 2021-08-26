Кострома, 26 августа, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Костромской областной суд признал законным отказ избирательной комиссии в регистрации кандидату в депутаты Госдумы, самовыдвиженцуВладимиру Михайлову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

https://www.piqsels.com Молоток судьи

26 августа суд огласил результативную часть. Подробности станут известны утром 27 августа, когда политику вручат мотивированное решение.

Напомним, ранеесамовыдвиженец предоставил в избирком 17 180 подписей избирателей. Рабочая группа по приёму и проверке документов признала недействительными 6,89% подписей при максимально допустимых 5% брака. На этом основании политику отказали в регистрации.

Михайлов подал иск об отмене постановления избирательной комиссии. Он посчитал, что рабочая группа нарушила методику проверки подписей и неправомерно признала 771 автограф недостоверным и недействительным. Параллельно с этим политик подал жалобу в Центральную избирательную комиссию, в которой подверг сомнению выводы избирательной комиссии о количестве подписей, необходимых для регистрации кандидата по Костромскому одномандатному округу. Будет ли кандидат обжаловать решение суда, пока неизвестно.