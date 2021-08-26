Курган, 26 августа, 2021, 21:34 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 26 августа подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 45 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 130 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 26 августа выявлено 29 278 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 26 августа вылечились 25 654 человека, скончались 587 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).