Киев, , 21:30 — REGNUM Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, занимавший этот пост с начала 2014 до июля 2021 года, иронически пожаловался, что его не пригласили на торжества в День независимости.

Арсен Аваков Иван Шилов © ИА REGNUM

Со своим заявлением экс-министр выступил в социальных сетях.

Аваков поздравил сограждан с «отгремевшим праздником независимости», отметив, что для него, как и для многих, «это не пустые слова и не простые годы».

Бывший министр рассказал, что День независимости отметил дома, в праздничной обстановке.

«Проснулся в чудесном, радостном настроении, надел праздничный костюм, хоть и знал, что никуда на торжества не позвали», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президента Зеленского и руководство Верховной рады упрекнули в том, что на торжественное заседание парламента не пригласили никого из депутатов Рады, проголосовавших за независимость в 1991 году.