Нью-Йорк, США, 26 августа, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Хейли Уильямс и бывший гитарист Paramore Джош Фарро теперь считаются авторами песен «Good 4 U» Оливии Родриго, как сообщает Billboard.

Jana Zills Тейлор Свифт

Уильямс и Фарро являются авторами хит-сингла Paramore 2007 года «Misery Business», и поклонники и критики отметили сходство между хитом альбома «Riot!» и треком Родриго с ее дебютного альбома «Sour». Представитель Родриго не сразу ответил на просьбу о комментариях.

Оливия Родриго и Даниэль Нигро — д ругие признанные авторы песен «Good 4 U». Ранее в этом году Энни Кларк, Джек Антонофф и Тейлор Свифт были признаны авторами «Deja Vu» с этого альбома, также написанного Родриго и Нигро. Об этом было объявлено, когда Родриго признала, что некоторые песни были вдохновлены ее любимой песней Свифт «Cruel Summer».