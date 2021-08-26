Лондон, 26 августа, 2021, 21:28 — ИА Регнум. 29-летний полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии по футболу Жоржиньо 26 августа был признан лучшим игроком прошедшей Лиги Чемпионов УЕФА 2020/21. «Пенсионеры» с Жоржиньо стали победителями самого престижного клубного европейского турнира.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

В сезоне Лиги Чемпионов УЕФА 2020/21 Жоржиньо принял участие в двенадцати матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

В финале турнира «Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте встречи забил оттянутый форвард сборной Германии Кай Хаверц после разрезающей передачи Мейсона Маунта.