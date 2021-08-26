Пенза, 26 августа, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Пензу и ее окрестности утром 25 августа заволокло дымом. В воздухе ощущался, по мнению жителей, запах гари. Обеспокоенные смогом горожане стали жаловаться в областное управление Роспотребнадзора. Также на обращения пензенцев отреагировали в региональном МЧС, сотрудники которого для обследования территорий применили квадрокоптер. По собранным данным стало ясно, что пензенские леса невредимы и очагов возгорания нет.

Смог

Тем не менее сотрудники управления Роспотребнадзора по Пензенской области произвели отбор проб на содержание оксида углерода, формальдегида, диоксида серы, диоксида азота, взвешенных веществ в четырех мониторинговых точках — на улице 8 Марта, 7; на улице Терновского, 207А; на проспекте Строителей, 146, и на улице Аустрина, 148.

В четверг, 26 августа ведомство опубликовало первые результаты экспресс-тестов, которые не выявили каких-либо загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, заверив жителей областного центра о продолжении мониторинга за его состоянием.

Данный ответ не всем пришелся по душе и жители пензенского региона не особо верят в результаты ведомства. О своих переживаниях по этому поводу они написали в соцсетях.

«Видишь дым? Вижу. И я вижу, а его нет», — пишет Сергей К.

«Ну кто бы сомневался», — отреагировал на результаты тестов Алексей Б.

«Совести нет у Роспотребнадзора», — считает Светлана С.

«Вчера же писали, что выявили суперзагрязненный воздух», — вторит ей Вероника Ц.

«Откуда тогда смог сегодня с утра был в Терновке?» — интересуется Али К.

«Ходит слух, что дым с Нижегородской области принесло, там торфянники загорелись снова», — прокомментировал Илья А.

На его реплику ответил Дементий К.: «Пожары были в районе Сарова. Он территориально находится в Мордовии, а административно относится к Нижегородской области».

«Только на мордовских форумах не слышно об этом», — добавил Alexander A.

Кроме жителей Пензенской области на смог и запах гари от лесных пожаров жалуются и в других регионах. За это лето были неоднократно побиты температурные рекорды. В ряде областей жара до сих пор держится, осложняет ситуацию многодневное отсутствие осадков. 20 августа группировка пензенских спасателей в составе 35 человек и девяти единиц техники выехала в Нижегородскую область, где уже несколько недель борются с лесными пожарами.

По данным минлесхоза Пензенской области с начала года по состоянию на 24 августа было ликвидировано 54 лесных пожара, площадь пройденная огнем составила более 126 гектаров. Высокая пожарная опасность лесов сохранится в Пензенской области вплоть до сентября.

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