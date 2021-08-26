Токио, 26 августа, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Японская рок-группа Chai поделилась новой песней. Она называется «Miniskirt» и является частью продолжающейся серии одиночных синглов. Группа выложила новый сингл на своей странице в Spotify.

Музыка

«Miniskirt» — первая новая музыка группы с момента выпуска альбома «Wink» в начале этого года. Это была первая запись Chai в качестве подписантов лейбла Sub Pop.

Ранее японская рок-группа приняла участие в создании последнего сингла британской группы Duran Duran «More Joy», выпуск нового альбома которых «Future Past» назначен на 22 октября.