Екатеринбург, 26 августа, 2021, 21:11 — ИА Регнум. В поезде Анапа — Екатеринбург на Урале скончалась девочка 2008 года рождения. Об этом сообщает Центральное следственное управление на транспорте СК РФ.

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Это произошло рано утром 26 августа. Девочка ехала с родителями. Выясняются обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщали о смерти двухлетнего мальчика. По предварительным данным, ребёнок умер от заболевания, имевшегося у него.