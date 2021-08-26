Киев, , 21:06 — REGNUM Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко намерены оспорить в суде бездействие полиции по делу о нападении на политика в ходе празднования дня независимости 24 августа.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 26 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Адвокаты Порошенко отмечают, что заказчик этого преступления имеет большие возможности, чтобы заставить национальную полицию не регистрировать на заявление о преступлении, игнорировать заявления граждан и народных депутатов.

«Вместо предусмотренного законом состава преступления, а именно 346 статьи, предусматривающей ответственность за нападение на политического деятеля, на лидера оппозиции, сделать из этого случая обычное хулиганство. Именно поэтому мы вынуждены оспаривать бездействие национальной полиции», — объясняют они.

Адвокаты предполагают, что нападавшему была дана гарантия, что он будет неприкосновенным, и подчеркивают — приоритетом должно стать то, чтобы сломать эту гарантию.

Напомним, что накануне в ходе праздничных мероприятий в центре Киева мужчина облил зеленкой Порошенко. Полиция оперативно задержала злоумышленника и выяснила, что он — уроженец Черниговской области, 1999 года рождения.

Сам политик намекнул, что к нападению может быть причастен офис президента Зеленского. В свою очередь, в ОПУ заявили, что Порошенко оказался «абсолютным информационным аутсайдером», потому использовал столь откровенно хулиганский повод, чтобы перебить парадную повестку.