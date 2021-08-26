Киев, 26 августа, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко намерены оспорить в суде бездействие полиции по делу о нападении на политика в ходе празднования дня независимости 24 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 26 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Адвокаты Порошенко отмечают, что заказчик этого преступления имеет большие возможности, чтобы заставить национальную полицию не регистрировать на заявление о преступлении, игнорировать заявления граждан и народных депутатов.

«Вместо предусмотренного законом состава преступления, а именно 346 статьи, предусматривающей ответственность за нападение на политического деятеля, на лидера оппозиции, сделать из этого случая обычное хулиганство. Именно поэтому мы вынуждены оспаривать бездействие национальной полиции», — объясняют они.

Адвокаты предполагают, что нападавшему была дана гарантия, что он будет неприкосновенным, и подчеркивают — приоритетом должно стать то, чтобы сломать эту гарантию.

Напомним, что накануне в ходе праздничных мероприятий в центре Киева мужчина облил зеленкой Порошенко. Полиция оперативно задержала злоумышленника и выяснила, что он — уроженец Черниговской области, 1999 года рождения.

Сам политик намекнул, что к нападению может быть причастен офис президента Зеленского. В свою очередь, в ОПУ заявили, что Порошенко оказался «абсолютным информационным аутсайдером», потому использовал столь откровенно хулиганский повод, чтобы перебить парадную повестку.