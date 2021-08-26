Астана, 26 августа, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Число пострадавших от взрыва, произошедшего на территории воинской части ВС Казахстана, увеличилось до 60 человек, сообщает 26 августа пресс-служба администрации Жамбылской области.

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Ранее было заявлено о 30 пострадавших.

Уточняется, что из 60 человек, поступивших в больницу города Тараза, 11 являются военнослужащими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила о пожаре и взрыве одного из складов в воинской части в городе Таразе.