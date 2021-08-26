Киев, , 20:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 августа, подписал решение о мерах по киберобороне, которое предусматривает создание кибервойск.

Кибервойска Army.mil

Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно утвержденному документу, правительство должно безотлагательно рассчитать объем материально-технических ресурсов и финансов, необходимых для создания и обеспечения функционирования кибервойск, а также рассчитать комплектование личного состава новых войск.

После этого правительство должно в течение двух месяцев разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании и функционировании кибервойск в системе министерства обороны Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в середине мая Совнацбез Украины утвердил стратегию кибербезопасности, которая предусматривает создание кибервойск. Вопрос рассматривался в тайном режиме, поэтому никакие подробности прессе не сообщались. С тех пор власти Украины не делали заявлений по этому поводу.