Вологда, 26 августа, 2021, 20:47 — ИА Регнум. С 27 августа в Вологодской области возобновят работу кинотеатры и точки общепита в торговых центрах. Об этом на заседании оперштаба заявил глава региона Олег Кувшинников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Odessa International Film Festival Кинотеатр

«Наполнение на 50%, рассадка зрителей в шахматном порядке. Это относится и к спортивным мероприятиям в закрытых помещениях и на открытых площадках. В торговых центрах разрешается работа фудкортов, до сих пор они работали навынос. Сейчас могут открыться для посетителей при рассадке с соблюдением дистанции», — сообщил Кувшинников.

По данным штаба, в моногоспиталях находятся 1 013 ковид-пациентов, в тяжелом состоянии — 123 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, кинотеатры на Вологодчине были закрыты в конце июня из-за неблагоприятной эпидобстановки.