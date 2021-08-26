Кабул, 26 августа 2021, 20:46 — REGNUM Как минимум четверо морских пехотинцев США погибли в результате взрыва, произошедшего возле международного аэропорта Кабула, сообщает 26 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник.
По утверждению издания, ссылающегося на сотрудников посольства США, четверо американских военных погибли и трое были ранены.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о неких потерях среди военнослужащих США, не уточняя эту информацию.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа возле аэропорта Кабула произошли два взрыва. На данный момент известно о гибели от 13 до 40 местных жителей, а также о том, что пострадали от 35 до 100 человек.
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