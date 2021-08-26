Кабул, 26 августа, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Как минимум четверо морских пехотинцев США погибли в результате взрыва, произошедшего возле международного аэропорта Кабула, сообщает 26 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

По утверждению издания, ссылающегося на сотрудников посольства США, четверо американских военных погибли и трое были ранены.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о неких потерях среди военнослужащих США, не уточняя эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа возле аэропорта Кабула произошли два взрыва. На данный момент известно о гибели от 13 до 40 местных жителей, а также о том, что пострадали от 35 до 100 человек.