Миасс, Челябинская область, 26 августа, 2021, 20:39 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области местный житель отдан под суд за насилие над сиротой. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Ему вменяют истязание юноши и понуждение девушки к половому сношению. В 2016 году жительница города стала опекуншей подростка 2007 года рождения и его старшей сестры. А затем её сожитель почти четыре года издевался над ними.

Уголовное дело рассмотрит Миасский городской суд, добавили в прокуратуре.