Грозный, 26 августа, 2021, 20:38 — ИА Регнум. 26 августа в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» футбольный клуб «Ахмат» в рамках шестого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с тульским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Tularegion.ru Арсенал

Бригада арбитров: Алексей Сухов | Дмитрий Мосякин | Наиль Сейфетдинов | Иван Сараев.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Виталий Гудиев, Виталий Лысцов, Андрей Семенов, Бернард Бериша, Зоран Нижич, Ризван Уциев, Даниил Уткин, Артем Тимофеев, Владислав Карапузов, Марат Быстров, Мохамед Конате.

«Арсенал»: Антон Коченков, Урош Радакович, Георги Костадинов, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Аяз Гулиев, Сергей Ткачев, Горан Чаушич, Данил Степанов, Даниил Хлусевич, Евгений Луценко.

После пяти первых туров «Ахмат» с шестью очками идет на одиннадцатом месте в турнирной таблице чемпионата. Тульский «Арсенал» с четырьмя очками расположился в зоне вылета на четырнадцатом месте.